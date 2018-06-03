Прощай, пенсия!

Правительство России предлагает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 у мужчин. Многие россияне просто не доживут до пенсии, между тем как многие молодые вообще не рассчитывают на получение пенсии в старости.

Сохранится ли в будущем пенсионная система, или человек будет работать до самой смерти? Заменят ли пенсии разнообразные пособия, медцинские страховки и базовый безусловный доход? Может ли государство вообще отказаться от пенсий?

Гости программы - Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА", доцент ВШЭ и Сергей Смирнов, заведующий Центром анализа социальных программ и рисков ВШЭ. Эфир в 21:05.