В регионах РФ возникли проблемы с вакциной против кори и паротита

В ряд регионов России задерживается поставка вакцины для профилактики кори и паротита. Департамент лекарственного обеспечения Минздрава сообщил, что вакцины должны поставить в регионы до 31 июля. На данный момент в некоторых регионах поставить прививку невозможно.

Об отсутствии вакцины для профилактики кори и паротита стало известно из Пермского края. Местный житель Дмитрий Барановский, который раньше работал в системе здравоохранения, пришел в поликлинику, чтобы привить своих детей. В поликлинике отказались это сделать, потому что им еще не поставили вакцину от этих заболеваний, а также лекарственные препараты для пробы Манту. В региональном министерстве Барановскому ответили, что вакцина отсутствует на территории края по вине Министерства здравоохранения РФ.

Выяснилось, что вакцины нет не только в Пермском крае, но и в других регионах страны. На запрос Барановского министерство ответило, что государственные контракты на поставку этих вакцин уже заключены, и их должны доставить в регионы не позднее 31 июля.

Недавно Роспотребнадзор выпустил доклад, согласно которому в первом квартале этого года число людей, зараженных корью, увеличилось почти в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди детей до 17 лет заболеваемость выросла в 27,5 раз, сообщается в докладе. В прошлом году также произошла вспышка заболеваемости паротитом. Согласно данным Роспотребнадзора, в 2017 году им заболело в 4 раза больше людей, чем в 2016-м.

В департаменте лекарственного обеспечения Минздрава, как и в Роспотребнадзоре, отказались разговаривать с Радио Свобода. Однако ранее Роспотребнадзор комментировал увеличение заболеваемости изданию "Известия". Тогда в ведомстве объяснили, что рост заболеваемости связан с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в европейских странах, а некоторые варианты вируса попали в Россию из Украины, Турции, Италии, Германии и ряда других стран. Распространению способствовало наличие непривитых людей, а также неполное или позднее проведение иммунизации, утверждают в Роспотребнадзоре.

По данным Всемирной организации здравоохранения, корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста, а в 2015 году в мире от этого заболевания умерло 134 200 человек. Корь может привести к серьезным осложнениям: слепоте, энцефалиту, пневмонии. Эпидемический паротит ("свинка") также преимущественно детское заболевание: в основном паротитом болеют дети в возрасте от 5 до 9 лет.