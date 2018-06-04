Алтай: угроза насильственного лечения вынудила оппозиционера бежать

Известный алтайский общественник Айдар Кудирмеков получил политическое убежище в одной из европейских стран и вынужден был покинуть Республику Алтай, где много лет занимался оппозиционной деятельностью. Об этом он заявил корреспонденту "Сибирь.Реалий". Такое решение активист принял после появления угрозы прохождения психиатрической экспертизы, которая была назначена в рамках уголовного дела и которую ему удалось обжаловать.

Он также сообщил, что уже обратился в Управление по делам беженцев ОНН, куда также направлен протокол обыска в доме его матери.

В отношении известного в республике Алтай активиста, депутата Кырлыкского сельсовета Усть-Канского района Айдара Кудирмекова возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как сказано в материалах дела, осенью прошлого года он обманом пытался получить 5150 рублей от редакции местной газеты "Постскриптум". Кудирмеков сообщал ранее корреспонденту "Сибирь.Реалий", что ему предъявлено постановление о назначении стационарной психиатрической экспертизы.

Ранее Кудирмекова пытались лишить депутатского мандата из-за "недостоверно задекларированных доходов за 2016 год". В итоге суд Усть-Канского района принял решение о снятии полномочий. Сейчас вердикт обжалован в Верховном суде республики Алтай. Кроме того, на своих страницах в соцсетях бывший депутат обвиняет главу села Валерия Байрышева в коррупции, присвоении бюджетных средств, попустительском отношении к свалкам и захоронению павшего скота, замалчивании истинных масштабов последствий паводка.