СМИ: явка на выборах президента России была завышена в разы

Активисты общественных движений, в том числе "Голоса" и "Наблюдателей Петербурга", выявили масштабные фальсификации результатов голосования на выборах президента России 18 марта для повышения явки и числа проголосовавших за кандидата Владимира Путина. Об этом пишет "Новая газета".

Наблюдатели получили записи с видеокамер, установленных на восьми тысячах избирательных участках. Они отобрали 50 записей – по десять со случайных участков в пяти регионах России с наиболее высокими показателями явки - Чечне, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.

Волонтеры посчитали количество людей, опустивших бюллетени в урны, а затем сравнили эти результаты с данными Центральной избирательной комиссии России. Выяснилось, что на большинстве участков реальная явка была два, три и даже в пять раз ниже официальной, пишет "Новая газета".

В общей сложности расхождение результатов визуального подсчета явки с официальными данными на 50 избирательных участках составило более 30 тысяч голосов.

Согласно официальным итогам ЦИК, на выборах президента России 18 марта Владимир Путин получил почти 77 процентов голосов. Явка избирателей составила 67 с половиной процентов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшие выборы "самыми прозрачными, самыми чистыми в истории". Однако независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, таких как вброс бюллетеней, принуждение к голосованию бюджетников и военных, многократное голосование на разных участках.