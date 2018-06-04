Мэром Кишинева стал пообещавший "свергнуть" Додона политик

Новым мэром Кишинева стал лидер правой проевропейской оппозиционной партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе, одержавший победу во втором туре выборов главы столицы Молдавии. Он набрал 52,57 процентов голосов избирателей, в то время как его главный конкурент — представитель пропрезиденской Партии социалистов Иван Чебан — получил 47,43 процентов.

Выступая перед избирателями после оглашения результатов выборов, Пэстасе объявил о намерении победить и на выборах в парламент Молдавии, пообещав "свергнуть нынешний режим в Молдавии" и "освободить от Плахотнюка-Додона захваченную страну", приводит его слова Deutsche Welle (имеются в виду олигарх Влад Плахотнюк и президент Молдавии Игорь Додон). Он отказался предлагать пост вице-мэра своему сопернику по второму туру Ивану Чебану. Вместе с тем он призвал социалистов не допустить поляризации общества и гарантировал равные права всем избирателям.

В крупном городе Бельцы победу на прошедших 20 мая выборах мэра одержал кандидат от "Нашей партии" Николай Григоришин, считающийся пророссийским политиком.

С декабря 2016 года пост президента Республики Молдова занимает представитель социалистов, сочувствующий Москве Игорь Додон, который последовательно сопротивляется интеграции страны в европейские политические и оборонные структуры, в том числе НАТО. По этой причине за прошедшие полтора года Конституционный суд Молдовы неоднократно временно отстранял Додона от должности из-за того, что глава государства отказывался подписывать указы о назначении министров правительства Молдавии и законы, принятые парламентом , в том числе закон о борьбе с иностранной пропагандой.