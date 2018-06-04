ФСИН требует компенсацию от бывшего главы ведомства Реймера

Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует взыскать более двух миллиардов рублей компенсации с бывшего главы ведомства Александра Реймера и его подчиненных, осужденных по делу о хищениях при закупках электронных браслетов.

Первое заседание по иску пройдет в конце июня, сообщает ТАСС.

Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима в июне прошлого года. Сроки до шести лет также получили его заместитель Николай Криволапов и директор центра связи ведомства Виктор Определенов. От выплат штрафов их освободил суд.

По версии следствия, сумма ущерба от действий Александра Реймера и его подчиненных составила более 2 миллиардов 700 тысяч рублей: электронные браслеты приобретались по ценам, завышенным почти в десять раз.

Реймер возглавлял ФСИН России с 2009 по 2012 год. Его задержали в марте 2015 года.