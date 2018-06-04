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Запад простил Россию? Эфир в 19:05

Премьер Болгарии Бойко Борисов и президент РФ Владимир Путин 30 мая 2018

Правда ли, что Запад потеплел по отношению к России? Разбираем на тех же примерах "потепления", которые приводят федеральные российские каналы. Участвуют: Максим Бурмицкий (юрист, Болгария), Юрий Федоров (военный эксперт, Чехия), Николай Руденский (медиа-эксперт, Россия), Владимир Швейцер (международный эксперт). Ведущая Елена Рыковцева

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