Запад простил Россию? Эфир в 19:05

Правда ли, что Запад потеплел по отношению к России? Разбираем на тех же примерах "потепления", которые приводят федеральные российские каналы. Участвуют: Максим Бурмицкий (юрист, Болгария), Юрий Федоров (военный эксперт, Чехия), Николай Руденский (медиа-эксперт, Россия), Владимир Швейцер (международный эксперт). Ведущая Елена Рыковцева

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