Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

Задержания в день рождения Навального

Задержания в день рождения Навального
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:40 0:00
Скачать медиафайл

В Москве сотрудники полиции задержали оппозиционного политика и журналиста Александра Рыклина у спецприёмника, в котором отбывает арест Алексей Навальный. Сегодня у Навального – день рождения, ему исполнилось 42 года. Рыклин стоял в одиночном пикете с плакатом "Свободу Навальному". Ранее днём здесь же были задержаны два активиста за плакаты с поздравлениями, передаёт ОВД-Инфо. Полиция при задержаниях ссылается на указ президента "Об особенностях применения усиленных мер безопасности" на время Чемпионата мира по футболу.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG