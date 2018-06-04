Задержания в день рождения Навального

В Москве сотрудники полиции задержали оппозиционного политика и журналиста Александра Рыклина у спецприёмника, в котором отбывает арест Алексей Навальный. Сегодня у Навального – день рождения, ему исполнилось 42 года. Рыклин стоял в одиночном пикете с плакатом "Свободу Навальному". Ранее днём здесь же были задержаны два активиста за плакаты с поздравлениями, передаёт ОВД-Инфо. Полиция при задержаниях ссылается на указ президента "Об особенностях применения усиленных мер безопасности" на время Чемпионата мира по футболу.