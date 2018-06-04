Путин накануне визита в Вену сравнил Донбасс с Чечней

Президент России Владимир Путин сравнил войну в Донбассе с войной в Чечне и заявил, что для разрешения конфликта на востоке Украины, Киеву следует предоставить особой статус территориям сепаратистов, как это сделала Москва по отношению к Чеченской республике.

В интервью австрийскому телеканалу ORF накануне своего визита в Вену Путин также исключил возможность возвращения аннексированного Крыма в состав Украины. "Нет таких условий и быть не может", – завил российский лидер. Он также прокомментировал расследование крушения "Боинга" в Донбассе в 2014 году, вновь отвергнув выводы международной следственной группы, согласно которым самолет был сбит из российского "Бука".

Отвечая на вопросы о ситуации внутри самой России Путин отверг утверждение, что за время своего правления он превратил страну в авторитарное государство. "Это, конечно, не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции", – заявил Путин.

Глава государства также назвал "спекуляциями" предположения о проведении в России референдума по отмене ограничений сроков президентства, чтобы управлять страной пожизненно. "Я не комментирую спекуляции. Думаю, это было бы несерьезно с уровня президента Российской Федерации", – заявил Путин.

Владимир Путин 5 июня приедет в Вену, где проведет переговоры с руководством Австрии.