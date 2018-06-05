Победитель праймериз "Яблока" отказался от участия в выборах

Победитель праймериз партии "Яблоко" Яков Якубович, отказался участвовать в выборах мэра Москвы "из-за муниципального фильтра". Об этом говорится в сообщении партии. Он рекомендовал руководству партии выдвинуть кандидатом на этот пост Сергея Митрохина.

По словам Якубовича, который является главой Тверского муниципального округа Москвы, в ходе консультаций после победы в дебатах перед вторым туром праймериз, он понял, что необходимого количества подписей ему не собрать. У Митрохина же получится "достичь желаемого результата", считает Якубович.

На праймериз Якубович получил 932 голоса выборщиков ( 58 процентов) Его соперником был лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин. Он получил 674 голоса (42 процента голосов). Кандидата в мэры выдвинут на конференции московского отделения. Ранее в партии заявляли, что поддержат победителя праймериз.

Митрохин после поражения в праймериз в комментарии РБК заявил, что "победу одержала аппаратная клика, которая недовольна тем, что московское "Яблоко" имеет свою самостоятельную позицию по политическим вопросам". По его мнению, руководство партии специально создало такие правила праймериз, чтобы Митрохина не допустили до выборов мэра Москвы. Заместитель председателя "Яблока" Николай Рыбаков в свою очередь отметил, что Митрохин "устал" после "тяжелых праймериз".

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. О намерении участвовать в них объявили действующий мэр Сергей Собянин, муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский.