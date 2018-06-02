Мосгордума назначила выборы мэра столицы на 9 сентября

Московская городская дума назначила выборы мэра российской столицы на 9 сентября, дав старт избирательной кампании. Решение было принято в субботу и должно вступить в силу в воскресенье, передает "Интерфакс".

Сообщается, что заявки на участие в выборах мэра Москвы можно будет подавать с 4 июня по 2 июля. Столько же продлится сбор подписей для самовыдвиженцев и для прохождения муниципального фильтра, сообщил источник агентства.

Неделю назад действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет баллотироваться на должность главы российской столицы на новый пятилетний срок.

О намерении участвовать в выборах мэра Москвы ранее сообщили оппозиционеры Илья Яшин и Дмитрий Гудков, а также журналист Антон Красовский. Своих кандидатов также выдвинут "Яблоко" и КПРФ.