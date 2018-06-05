Украинского журналиста Романа Сущенко, которого накануне на закрытом заседании Мосгорсуда приговорили к 12 годам колонии строго режима за шпионаж, обвинили в том числе и в попытке выяснить возможность нового наступления сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики на Мариуполь. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По сведениям газеты, Сущенко — якобы выпускник военного училища в звании полковника — работал на украинскую разведку. По версии следствия, его интересовали структурные подробностиРосгвардии. Кроме того, как утверждают в ФСБ, Сущенко пытался выяснить у бывших российских военных, возможно ли новое наступление сепаратистов на Мариуполь. Первое — в августе 2014 года — привело к серьезным потерям в украинской армии, а сепаратисты едва не получили выход к морю. Знакомые журналиста предположили, что ФСБ знала о военном прошлом Сущенко и использовала это как повод для слежки за ним.

Роман Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. В 2016 году он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже.

Сущенко обвинения отвергает. Министерство иностранных дел Украины назвало дело против Романа Сущенко сфальсифицированным.