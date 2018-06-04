Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России в 2016 году по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Прокуратура требовала для обвиняемого 14 лет лишения свободы. Адвокат украинца Марк Фейгин заявил, что приговор будет обжалован.

Ранее адвокат Сущенко не исключил вероятности его обмена на арестованного недавно в Киеве главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Украинские власти обвиняют его в государственной измене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины.

Роман Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. В 2016 году он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии ФСБ, Сущенко – сотрудник Министерства обороны Украины, а в Москве он якобы собирал информацию о работе российских военных и Росгвардии.

Сущенко обвинения отвергает. Министерство иностранных дел Украины назвало дело против Романа Сущенко сфальсифицированным.