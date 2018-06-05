СМИ: предвыборная кампания Собянина будет аналогична путинской

Предвыборную кампанию действующего мэра Москвы Сергея Собянина хотят провести по аналогии с президентской кампанией Владимира Путина. Об этом пишут "Ведомости"со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что московские власти, в частности, рассчитывают на явку до 60 процентов. Для этого уже продлили время голосования до 22:00, разрешили голосовать на специальных участках в Подмосковье при помощи системы "Мобильный избиратель". Кроме того, Московская городская избирательная комиссияобъявила конкурс на "мощную" кампанию по информированию избирателей за 86 миллионов рублей.

При этом один из источников издания считает, что высокая явка в Москве может привести к протестному голосованию. В 2013 году стратегия, когда власти сознательно "сушили" явку, сработала против Собянина, и оппозиционер Алексей Навальный смог мобилизовать своих избирателей, напомнил близкий к администрации президента собеседник.

По информации издания, во время кампании по выборам мэра Москвы планируется устраивать различные конкурсы и "движуху", чтобы осовременить образ Собянина и мэрии, привлечь голоса молодежи, женщин, людей среднего возраста.

В публикации отмечается, что пока "допускать" к выборам мэра внесистемных оппозиционеров не планируется.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. О намерении участвовать в них объявили действующий мэр Сергей Собянин, муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский. Ранее стало известно, что Собянин, как и Путин, собирается идти на выборы как самовыдвиженец.