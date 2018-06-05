В Ярославле депутата оштрафовали за пикеты против ввоза мусора

Суд в Ярославле оштрафовал на 20 тысяч рублей главу фракции КПРФ в областной думе Александра Воробьева за прошедшие 5 мая пикеты против ввоза мусора из Подмосковья. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу суда.

До этого Воробьева уже штрафовали за несанкционированный митинг против отходов из столичного региона.

Ярославские власти признают факт ввоза мусора из Москвы. Коммунальные отходы будут свозить на ярославский полигон "Скоково" до конца этого года. Правительство Ярославской области сообщало, что объем ввозимых отходов не превысит 320 тонн в сутки или 64 тысяч тонн до конца года. В городе регулярно проводятся акции протеста, ближайший митинг должен пройти в среду.