В Ярославле сотни горожан выступили против мусорной свалки

Митинг против ввоза мусора из Москвы состоялся в парке Победы в Ярославле. По информации общественного активиста Елены Лекиашвили, акция собрала около 500 человек и продолжалась около часа. Как сообщает "Интерфакс", на митинге в Ярославле раздавали информационные листы о ситуации в Волоколамске и перспективах Ярославского региона в связи с ввозом отходов из Москвы. Для Волоколамска мусорный кризис обернулся массовыми отравлениями и сменой главы города. Одним из первых обещаний нового руководителя было остановить потоки мусора из столицы. Власти столичного региона пообещали навести порядок и, как говорится в публикации агентства, решили сделать это, воспользовавшись возможностями соседних регионов.

Ярославские власти признали факт ввоза мусора из Москвы. Коммунальные отходы будут свозить на ярославский полигон "Скоково" до конца этого года. Правительство Ярославской области сообщало, что объем ввозимых отходов не превысит 320 тонн в сутки или 64 тысяч тонн до конца года.

"Новая газета" ранее писала, что развозом мусора в Ярославской области занимается единственная компания – "Хартия" Игоря Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки.