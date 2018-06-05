ЕСПЧ принял жалобу экологов, которых "Вести" обвинили в шпионаже

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу некоммерческой экологической организации "Планета надежд" на отказ российских судов удовлетворить иск к ВГТРК о защите деловой репутации в связи с обвинениями в "промышленном шпионаже". Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29", которая представляет организацию в судах.

Иск "Планеты надежд" к ВГТРК был связан с сюжетами в программах "Вести" и "Специальный корреспондент", в эфире которых в конце мая и начале июня 2015 года деятельность НКО назвали "промышленным шпионажем" на "американские деньги". Ни один российский суд не удовлетворил иск экологов к российскому телевидению.

Экологическая организация "Планета надежд", работавшая в закрытом городе Озерске Челябинской области, была внесена в реестр НКО, выполняющих функции так называемых "иностранных агентов" в апреле 2015 года. Летом того же года ее основательница Надежда Кутепова вынуждена была переехать во Францию, где получила политическое убежище.