СМИ: украинец Евгений Панов отказался от сделки со следствием

Украинец Евгений Панов, которого российские власти обвиняют в подготовке диверсий на территории аннексированного Крыма, отказался от сделки со следствием. Об этом в телевизионном эфире сообщил его брат Игорь Котелянец.

По его словам, на Панова два года давили следователи, которые предлагали ему признать, что он является "украинским террористом", и обещали за это срок примерно в пять лет. "Но если он этого не сделает – ему, как и Сенцову, дадут 20 лет и так же отправят очень далеко", утверждает Котелянец.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В августе 2016 года Федеральная служба безопасности России объявила о задержании в Крыму группы "украинских диверсантов". По утверждениям российских правоохранительных органов, Евгений Панов и Андрей Захтей планировали участвовать в терактах на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Захтея, который подписал досудебное соглашение со следствием, в феврале этого года приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб.