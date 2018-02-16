Украинца Захтея приговорили к 6,5 годам по "делу крымских диверсантов"

Верховный суд аннексированного Россией Крыма в пятницу вынес решение по делу украинца Андрея Захтея, обвиняемого в подготовке диверсии, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, и назначил наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Суд также обязал украинца выплатить 220 тысяч рублей штрафа. Адвокат Игорь Пивоваров, представляющий интересы осужденного, заявил, что подаст апелляцию на решение суда.

Захтей был задержан летом 2016 года во время инцидента в районе Армянска, когда погибли сотрудник ФСБ и контрактник российских вооруженных сил. По версии следствия, в районе посёлка Суворово он должен был встретить украинскую диверсионную группу, которая готовила подрыв Керченской переправы и других объектов.

Независимые адвокаты не могли получить к Захтею доступ вплоть до этапирования в Лефортово, где он рассказал о пытках, которым подвергся после задержания. Соответствующее заявление было направлено в Генпрокуратуру. После возвращения в Крым Захтей заключил сделку со следствием, одним из условий которой был отказ от независимых адвокатов. Гособвинение запросило для него семь лет в колонии строгого режима.