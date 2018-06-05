В Тюмени полицейские силой затащили активистку в отделение

В Тюмени гражданская активистка Юлия Баталова была задержана с применением силы сотрудниками пятого отделения полиции. Об этом она сообщила сегодня в Фейсбуке. По словам Баталовой, инцидент произошел 1 июня. В результате задержания у нее сломан зуб и зафиксированы телесные повреждения.

Баталова пишет, что пришла в пятое отделение полиции, чтобы вручить дознавателю повестку в суд в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, в котором ее обвиняют. После регистрации заявления в канцелярии активистку встретил руководитель отдела, полковник Александр Симонов и распорядился не выпускать ее из отделения.

Несмотря на действия полицейских, Баталова со спутником пытались спуститься с пятого этажа и выйти из здания. По пути их преследовал дознаватель. На КПП железные двери были уже заблокированы. Баталова рассказывает, что ее затащили обратно силой. Полученные травмы она зафиксировала у вызванных медиков.

Полковник Симонов и участковый Маврычев, участвовавшие в задержании, также фиксировали "травмы": у руководителя отдела царапина на руке, у второго сотрудника полиции медики не обнаружили заявленные повреждения брюшины.

Активистка зашла в пятое отделение в 17:55, а отпустили ее только в 23:55. Сотрудники скорой помощи, которые осмотрели Юлию ранее, ждали освобождения пострадавшей два часа, поскольку приняли решение о ее госпитализации.

В отношении Баталовой сотрудники пятого отделения составили уже третий административный протокол (второй за календарный год) по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции, а также о нападении на полицейских. Насильственное задержание было вызвано желанием сотрудников МВД вручить повестку Баталовой в качестве свидетеля "по некоему уголовному делу", встреча была назначена на 10 утра следующего дня.