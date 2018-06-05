Серебренников получил премию за балет "Нуреев"

Режиссёр Кирилл Серебренников получил престижную премию "Бенуа де ла данс - 2018" за сценографию в спектакле "Нуреев", поставленного в Большом театре. Об этом сообщают российские СМИ.

Премию за "Нуреева" получили также хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Исполнитель заглавной партии в балете Владислав Лантаров получил приз лучшему танцовщику. Он разделил его с премьером Английского национального балета Исааком Эрнандесом, который исполнил партию Базиля в "Дон Кихоте".

Ранее Серебренников стал обладателем театральной премии "Золотая маска" как лучший оперный режиссёр за постановку спектакля "Чаадский" в "Геликон-опере".

Хореографическая премия "Бенуа де ла данс" учреждена в 1991 году в Москве. Работы оценивает международное жюри под председательством народного артиста СССР Юрия Григоровича. В этом году на награду претендовали 26 номинантов.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Он был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Режиссёра обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Все, кроме Масляевой, свою вину не признают.