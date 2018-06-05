Британская полиция восстановила события в день отравления Скрипалей

Полиция Великобритании восстановили картину передвижения бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии незадолго до того, как их обнаружили без сознания с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Скотланд-Ярда.

В полиции отмечают, что над восстановлением событий 4 марта работали 250 детективов. За время расследования они провели почти 180 обысков, опросили 900 человек и просмотрели четыре тысячи часов записей с камер видеонаблюдения. В ходе расследования изъято более двух тысяч предметов, имеющих отношение к расследованию. Примерно половина из них хранится в различных лабораториях.

Следователи в очередной раз подтвердили, что первый контакт Скрипалей с ядом был в их доме. Наибольшую концентрацию вещества специалисты обнаружили возле входной двери.

В полиции не раскрыли других деталей, но отметили, что дело является необычным и сложным.

Ранее стало известно, что на расследование дела Скрипалей потрачено 7,5 миллионов фунтов.

Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.

В середине мая Скрипалей выписали из больницы, где они находятся сейчас – неизвестно.