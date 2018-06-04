Расследование отравления Скрипалей обошлось в 7,5 млн фунтов

Расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери обошлось полиции Великобритании в семь с половиной миллионов фунтов. Об этом в интервью Би-би-си заявил главный комиссар полиции Солсбери Ангус Макферсон.

Деньги были потрачены на оплату работы 140 полицейских и еще 40 сотрудников других британских структур. Кроме этого, полиция компенсировала потери предпринимателям Солсбери, бизнес которых пострадал из-за расследования. В полиции не исключают, что конечная стоимость операции может оказаться еще выше. Британское правительство ранее заявляло, что готово компенсировать расходы полиции Солсбери из государственного бюджета.

Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Лондон заявляет, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.

В середине мая Скрипалей выписали из больницы, где они находятся сейчас – неизвестно.