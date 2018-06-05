Польша заявила о следах взрыва на борту самолета Леха Качиньского

Польская комиссия по расследованию катастрофы самолета под Смоленском, в котором находился президент Лех Качиньский, заявила об обнаружении остатков взрывчатых веществ на теле одной из жертв. Об этом со ссылкой на следователей сообщает агентство PAP. Уточняется, что следы взрывчатки обнаружили также на обломках самолёта, но не нашли в грунте на месте крушения Ту-154.

В апреле 2018 года комиссия опубликовала новый отчёт, в котором говорилось, что основной причиной авиакатастрофы стал взрыв на борту самолета. В отчёте, обнародованном в 2011 году, говорилось об ошибках экипажа. Этот документ был аннулирован.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек. Расследование трагедии продолжается до сих пор. Польская следственная комиссия заявила о том, что корпус самолета был заминирован. Российские власти называли причиной крушения ошибку пилота.