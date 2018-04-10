Комиссия: причиной крушения Ту-154 под Смоленском был взрыв

В Польше проходят траурные мероприятия, посвященные восьмой годовщине катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и другие члены руководства страны.

В Варшаве проходит церемония открытия памятника жертвам трагедии. В ней принимают участие тысячи людей. В Кракове президент Польши Анджей Дуда и другие руководители страны почтили память погибших.

В среду должен быть опубликован официальный отчет технической комиссии, которая расследует причины трагедии. Накануне глава комиссии Антони Мачеревич заявил в эфире национального телевидения, что причиной катастрофы стал взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. Ожидается, что в среду будут представлены доказательства в пользу этой версии.

Среди сторонников правящей партии "Право и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского – брата погибшего президента – немало тех, кто считает, что причиной катастрофы стал теракт, направленный против польского руководства. Оппоненты настаивают на выводах, которые были сделаны комиссией по расследованию трагедии по "горячим следам" – она пришла к выводу, что самолет разрушился в результате столкновения с деревьями в тумане, а взрыва на борту не было.