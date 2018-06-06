Глава РАН анонсировал реформу аспирантуры в России

В России проведут реформу аспирантуры : число лекций сократят, срок обучения продлят, а написание научной работы по его итогам сделают обязательным. Об этом сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев. Такую реформу поддерживают в правительстве. "В ближайшее время вопрос будет быстро решен", — заявил глава РАН.

По мнению Сергеева, в первые годы обучения аспирантам стоит оказывать финансовую поддержку. Например,давать аспирантов только туда, где руководители и институты докажут, что они смогут с самого начала обеспечить нормальную зарплату, - отметил глава РАН.

Ранее Министерство образования и науки России уже рассматривало план реформы аспирантуры, предполагающий увеличение срока обучения до пяти-шести лет, а также разделения его на два этапа. Первый должен закачиваться экзаменом и защитой квалификационной работы, а второй – кандидатской диссертацией.

В апреле систему образования в аспирантуре раскритиковал президент Владимир Путин. На съезде Российского союза ректоров он заявил, что дипломы вовремя защищают лишь 14 процентов аспирантов, а научная ценность многих кандидатских и докторских диссертаций вызывает вопросы.