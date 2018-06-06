В Москве уволили педагога за поход в театр на спектакль по роману Хаксли

В московской школе уволили педагога, которая сводила учеников на спектакль "О дивный новый мир" по роману Олдоса Хаксли. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.



По словам режиссёра, кто-то из учеников рассказал, что в спектакле говорят про свободную любовь. Родители, не разобравшись в сути дела, пожаловались, а директор школы уволил учительницу за якобы "растление", - заявил Грымов. "Это катастрофа. Мне стыдно и страшно, что такое происходит. Тем более, там ничего такого не показывают, никакой "обнажёнки". Какое-то средневековье", - считает режиссёр. По словам Грымова, он намерен разобраться в ситуации и для этого пригласить на спектакль директора школы, уволившего педагога и представителей министерства. "Я просто так это не оставлю", - заявил режиссер.



Летом прошлого года из гимназии в Сергиевом Посаде был уволен обладатель титула "Учитель года России"-2012, педагог и театральный режиссер Александр Демахин. Он лишился должности после того, как выдвинулся в местный городской совет депутатов от партии "Яблоко". Ранее режиссер подвергся критике в СМИ из-за постановки спектакля "Дом на краю света" по одноименному роману Майкла Каннингема. Главными героями этого произведения являются юноши, вступившие в гомосексуальную связь. Впоследствии Демахина восстановили на работе.