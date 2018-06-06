Осужденный по "российскому делу" ван дер Сваан депортирован из США

Первый осужденный в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, голландский юрист Алекс ван дер Сваан депортирован из США и передан властям Нидерландов. Как сообщили в Службе иммиграционного и таможенного контроля США, это произошло через день после его освобождения из федеральной тюрьмы в штате Пенсильвания, где он отбывал 30-дневное заключение за дачу ложных показаний агентам ФБР, передает "Голос Америки".

Ранее ван дер Сваан признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным агентам. В обвинительном заключении ФБР указывалось, что ван дер Сваан удалил электронную переписку с Ричардом Гейтсом-помощником бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Следователи также утверждали, что он солгал агентам ФБР о содержании и времени своих разговоров с Гейтсом и еще одним, неназванным человеком.

Алекс ван дер Сваан, зять российского миллиардера Германа Хана – акционера "Альфа-Групп" и фигуранта так называемого "кремлевского доклада" – списка приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в американские президентские выборы. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.