Зять российского миллиардера признал, что солгал ФБР США

В США в рамках расследования о вмешательстве России в американские выборы предъявлено обвинение адвокату Алексу ван дер Сваану, зятю российского миллиардера Германа Хана. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс". Хан - акционер "Альфа-Групп" и фигурант так называемого "кремлевского доклада " - списка приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции.

Сваан обвиняется в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований США о его связях с Ричардом Гейтсом – деловым партнёром бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. В ноябре 2017 года им обоим были предъявлены обвинения в сговоре против интересов США, отмывании денег, неуплате налогов. Манафорт, как сообщалось, ввел в заблуждение американские власти относительно своего сотрудничества с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Согласно данным команды спецпрокурора Роберта Мюллера, ван дер Сваан соврал агентам ФБР о содержании и времени своих разговоров с Гейтсом и еще одним, неназванным человеком, а также об удалении своей переписки. Ван дер Сваан признал себя виновным.

Ранее спецпрокурор Мюллер уже добился признания вины от бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего советника по внешнеполитическим делам Джорджа Пападопулоса, которых обвинили в даче ложных показаний о контактах с Россией.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Совладельцы российского "Альфа-банка" Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан в октябре подали второй судебный иск о клевете в связи с так называемым "досье", в котором упоминается имя президента США Дональда Трампа и его связи с Россией.