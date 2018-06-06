Пытки удушением в отделе полиции. Leon Kremer #7

Методы работы отдела полиции №4 в Воронеже привлекли внимание общественности. Граждане приходят жаловаться на государственную машину к оппозиционным активистам, такова сейчас вера в государственные правоохранительные институты. Это не удивительно, ведь складывается ощущение, что задача полицейских не раскрыть преступление, а просто повесить его на кого-нибудь для улучшение своей отчетности. Пытки в РФ применяются не только по отношению к геям в Чечне и политическим заключенным, ими подвергаются даже самые обыкновенные аполитичные граждане, которым не повезло попасть в руки к оборотням в погонах