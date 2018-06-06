Главы МИД "нормандской четверки" встретятся в Берлине 11 июня

Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Германии, России, Украины и Франции) состоится 11 июня в Берлине. Эту дату подтвердил в среду, 6 июня заместитель главы МИД России Григорий Карасин, передаёт "Немецкая волна".

Ранее с инициативой провести встречу после 15-месячного перерыва выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время своего визита на Украину в конце мая.

Главной темой переговоров глав МИД стран "нормандской четвёрки" наряду с прежними спорными вопросами, такими как отвод тяжелых вооружений и сохранение перемирия, станет организация миротворческой миссии ООН в Донбассе

Киев считает, что ООН должна стать твердым гарантом достижения мира на востоке Украины , и призывает разместить миротворцев по всей территории Донбасса, включая и неподконтрольный киевским властям участок границы с Россией протяженностью более четырехсот километров. "Голубые каски" должны разоружить незаконные вооруженные формирования, взять под контроль военные склады и защитить гражданское население, заявляют украинские власти. В Москве такие предложения отвергают и настаивают на предоставлении миротворцам только функции сопровождения представителей ОБСЕ. Кремль заявляет о необходимости вести диалог с лидерами сепаратистов и требует получить их согласие на введения миссии ООН в Донбасс.

Так называемый "нормандский формат" был создан в июне 2014 года для урегулирования ситуации на востоке Украины. В него вошли Германия, Россия, Украина и Франция. Встречи проходят как на уровне глав государств, так и на уровне министров иностранных дел и экспертов.