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Дороги к свободе

Что может ООН в Донбассе. Эфир в 16:05

Речь президента Украины Петра Порошенко на Генеральной ассамблее ООН. 20 сентября 2017 года

Какую роль играет ООН сегодня в Донбассе и что может сделать для стабилизации ситуации в регионе? Собеседник Виталия Портникова – советник главы Луганской военно-гражданской администрации, политолог Андрей Левусь. Эфир в 16:05.

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