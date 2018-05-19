Что может ООН в Донбассе. Эфир в 16:05

Какую роль играет ООН сегодня в Донбассе и что может сделать для стабилизации ситуации в регионе? Собеседник Виталия Портникова – советник главы Луганской военно-гражданской администрации, политолог Андрей Левусь. Эфир в 16:05.
Какую роль играет ООН сегодня в Донбассе и что может сделать для стабилизации ситуации в регионе? Собеседник Виталия Портникова – советник главы Луганской военно-гражданской администрации, политолог Андрей Левусь. Эфир в 16:05.
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