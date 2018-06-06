На встрече послов G7 в Киеве обсуждали голодовку Олега Сенцова

На встрече послов стран "Большой семерки" в Киеве обсуждалась тема украинских политзаключенных, и в частности Олега Сенцова. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил режиссер Аскольд Куров, несколько дней назад посетивший Сенцова в российской колонии. По его словам, на встрече также присутствовала сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Куров отметил, что представителей G7 затронула тема положения украинских политзаключенных в России, они обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом. Послы "Большой семерки" пообещали донести информацию о деле Олега Сенцова до лидеров своих стран.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в аннексированном Крыму в 2014 году. В августе 2015-го российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских узников в России.

Режиссер Аскольд Куров посетил Сенцова в российской колонии 4 июня. Он рассказал, что его украинский коллега не жалуется на условия содержания в колонии и на ее администрацию. Адвокат Сенцова Ольга Динзе заявляет, что руководство тюрьмы намерено кормить режиссера принудительно через капельницу. Но он намерен отказаться от терапии и собирается голодать до смерти.