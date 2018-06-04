Режиссер "Процесса" Аскольд Куров посетил Сенцова в колонии

Украинский режиссер Олег Сенцов не призывает никого присоединяться к объявленной им голодовке. Он также не знал, что в России, на Украине и еще в десятках стран прошла глобальная акция в его поддержку. Об этом Радио Свобода сегодня рассказал режиссер Аскольд Куров, посетивший Сенцова в российской колонии.

Куров уточнил, что его украинский коллега не жалуется на условия содержания в колонии и на ее администрацию. Вопрос возможного принудительного кормления Сенцова и других мер воздействия в беседе не поднимался.

По словам Аскольда Курова, в колонии Сенцов много читает и выписывает "Новую газету", номера которой получает с задержкой в несколько недель. Он также работает над сценариями и уже написал книгу рассказов и роман.

Сегодня Олега Сенцова в колонии посетил его адвокат Дмитрий Динзе. Подробности их беседы будут известны позже.

Аскольд Куров снял фильм "Процесс", посвященный делу Сенцова. Картина открыла "Артдокфест" в декабре минувшего года.

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году. В августе 2015 года российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских узников в России.