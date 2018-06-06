СМИ: СБУ подтвердила подлинность списка возможных жертв спецлужб

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила подлинность списка журналистов, блогеров и политологов, которых, как утверждается, намеревались убить заказчики покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает Би-би-си. Уточняется, что в документе, опубликованном в украинской прессе те же фамилии, что и в списке, изъятом в ходе спецоперации СБУ.

5 июня издание Strana.ua опубликовало список из 47 человек, которым якобы грозит опасность со стороны российских спецслужб. Фамилии Бабченко в нем нет. В СБУ, комментируя публикацию в украинской прессе, сообщили, что не распространяли информацию в СМИ, но возбудили дело по факту разглашения сведений досудебного расследования.

По версии СБУ, подозреваемый в покушении на Бабченко бизнесмен Борис Герман, якобы получил это список от Вячеслава Пивоварника. Герман утверждал, что Пивоварник является сотрудником некоего "частного фонда Путина" и отвечает "за Украину и теракты". Кремль существование фонда отвергает. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о непричастности Москвы к подготовке убийства журналиста.

29 мая Служба безопасности Украины сообщила об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге СБУ. Убийство Бабченко было инсценировано в рамках спецоперации. Спецоперация с инсценировкой убийства Бабченко вызвала критику международных журналистских организаций.

