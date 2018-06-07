Знаменитые писатели требуют освободить Олега Сенцова

Американский ПЕН-центр потребовал от президента Владимира Путина немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России. Копия письма направлена также главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщил в фейсбуке российский журналист Сергей Пархоменко.

Правительства многих стран и правозащитные организации считают обвинения в адрес Сенцова политически мотивированными, а само дело сфабрикованным в ответ на резкое неприятие украинским режиссером аннексии Крыма Россией, говорится в письме.

В настоящее время Россия готовится к проведению чемпионата мира по футболу. В ближайшие недели внимание всего мира будет сосредоточено на этом событии в стране. Кампания в поддержку Сенцова будет привлекать внимание к несправедливости содержания в заключении его и десятков других политических заключенных в России., отмечается в письме. Его авторы призывают президента Путина "сделать мощное заявление, освободив Сенцова немедленно и безоговорочно. От этого зависит его жизнь".

Подписи под письмом поставили уже 58 человек, в том числе два Нобелевских лауреата по литературе - Джон Кутзее и Герта Мюллер. Писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иен Макюэн, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм, журналистка Кристиан Аманпур и другие.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в аннексированном Крыму в 2014 году. В августе 2015-го российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. Сенцов отбывает наказание в колонии строго срежима в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.