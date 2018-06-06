Адвокат: Олег Сенцов готов к смерти и отказывается от кормления

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку терракта, будет отказываться от принудительного кормления и готов к смерти. Об этом сообщил его адвокат на пресс-конференции в Киеве, передает агентство УНИАН.

По словам юриста, Сенцов находится "на пределе" и с его состоянием "уже все очень плохо". На этой неделе будет решаться вопрос о принудительном кормлении режиссера через капельницу в нос. Адвокат подтвердила, что Сенцов собирается голодать до смерти.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Четверо из них держат голодовку – это сам Олег Сенцов, а также Александр Кольченко, Александр Шумков и Владимир Балух. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки.



Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.