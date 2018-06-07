Политзаключенный Дмитрий Борисов вышел на свободу

Участник акции протеста 26 марта в Москве Дмитрий Борисов, приговоренный к году колонии общего режима,вышел на свободу. Об этом сегодня сообщает "ОВД-Инфо".

Борисов находился в московском СИЗО, однако менее чем за месяц до конца срока его перевели в белгородский изолятор и поместили в одиночную камеру. В колонию активиста не отправляли.

Борисов был задержан в июне прошлого года. По версии следствия, во время ареста на антикоррупционном митинге 26 марта 2017 года в Москве, активист нанес два удара ногой по голове полицейского. В конце февраля он был осужден на год лишения свободы. Борисов отверг обвинения.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Дмитрия Борисова политзаключенным.

Массовые антикоррупционные акции прошли 26 марта 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Их организовал оппозиционер Алексей Навальный. Более тысячи участников митингов были задержаны полицией. По "делу 26 марта" были осуждены 8 человек.