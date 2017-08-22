Обвиняемый по делу "26 марта" Борисов признан политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным находящегося под арестом обвиняемого по "делу 26 марта" Дмитрия Борисова.

В сообщении на сайте организации отмечается, что, по мнению правозащитников, Борисов , как и другие обвиняемые по делу, были лишены свободы избирательно, велика вероятность, что в его действиях отсутствовал состав правонарушения. "Мемориал" требует немедленно освободить Борисова.

По версии следствия, Борисов во время антикоррупционной акции 26 марта дважды ударил ногой по голове полицейского. Активиста задержали 8 июня, на следующий день он был арестован. В начале августа суд продлил ему срок ареста до 8 сентября.

Ранее по "делу 26 марта" были осуждены Александр Шпаков,Юрий Кулий и Станислав Зимовец. Ранее "Мемориал" признал политзаключенными Зимовца и находящегося в СИЗО Дмитрия Крепкина.