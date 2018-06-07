Александр Кольченко прекратил голодовку в поддержку Сенцова

Осужденный в России крымский активист Александр Кольченко прекратил объявленную 31 мая голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин заявил, что Кольченко принял такое решение по состоянию здоровья. По его словам, Кольченко очень ослаб, уже начал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови. За время голодовки его вес снизился до 54 килограммов, рассказал Лепехин.

4 июня Кольченко перевели в медицинскую часть российской колонии, где он отбывает наказание. Кольченко тогда заявил, что будет держаться, пока у него "хватит здоровья". Его требование остается прежним – освободить Олега Сенцова.

Олега Сенцова и Александра Кольченко российские власти обвинили в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Они отбывают сроки в 20 и 10 лет колонии. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить на свободу осужденных в России украинских политзаключенных.

Киев предложили Москве обменять 23 задержанных российских граждан на граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах, в том числе Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка и других.