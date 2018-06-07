Путин: в России нет традиции амнистии после выборов президента

В России нет традиции проводить амнистию после выборов президента. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках прямой линии с населением. Президент назвал амнистию прерогативой парламента и выступил против того, чтобы она ассоциировалась с выборами. В вопросе Путину, в частности, прозвучало предложение отпустить тех, кого лишили свободы впервые.

В начале прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о правительстве, назвав "оптимальным" его текущий состав. По словам президента, если бы его "зачистили и привели новых людей", на организацию эффективной работы понадобилось бы минимум два года. Глава государства заявил, что правительство было обновлено за счет "свежих людей", но в нем остались те, кто готовил решения "для прорывного развития нашей страны".

В беседе с ведущим Путин также назвал нецелесообразным введение налога с продаж, подчеркнув, что он провоцирует инфляцию.

Текущий рост цен на бензин президент считает недопустимым. По словам Владимиру Путина, это результат неточного регулирования, введенного в последнее время в сфере энергетики. Цены на заправках растут из-за того, что на фоне увеличения экспорта сырой нефти на внешний рынок и мирового роста цен на нефть, компании включают в стоимость бензина недополученную выгоду, заявил глава государства, отвечая на вопрос жителя Санкт-Петербурга.

Президент пообещал поддержать законопроект о росте пошлины на экспорт топлива при проблемах на внутреннем рынке.