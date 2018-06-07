Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде

Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О Высшем антикоррупционном суде". Решение поддержали 315 народных депутатов при необходимых 226. Перед этим депутаты несколько дней рассматривали поправки к документу, которых было почти две тысячи.

Принятие Украиной этого закона является требованием Международного валютного фонда (МВФ) для выделения нового кредитного транша Киеву.

7 июня перед голосованием в Верховной Раде выступил президент Украины Петр Порошенко, который ранее внес документ в парламент. Он заявил, что цель закона – гарантировать эффективную, прозрачную борьбу с коррупцией и создать независимый антикоррупционный суд.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если украинский парламент не примет законопроект о создании в стране антикоррупционного суда.

1 марта Верховная Рада Украины проголосовала за президентский законопроект в первом чтении. После этого ряд международных организаций выступил с критикой документа. Так, Международный валютный фонд заявил, что президентский законопроект об антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины. Всемирный банк, в свою очередь предупредил, что цена вопроса – 800 миллионов долларов кредитных средств. В Евросоюзе заявили, что документ противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Ключевой претензией к законопроекту являлось ограничение роли международных экспертов в процессе отбора и назначения судей, что, по мнению международных партнеров, включая МВФ, является залогом независимости антикоррупционного суда.



