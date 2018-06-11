Обращение Савла. Ефим Фиштейн – о спасении Европы

Апостол Павел был весьма страстным человеком. В юности он, правоверный иудей, любил побивать камнями вероотступников, то бишь ранних христиан. Архидиакона Стефана Павел счел своим долгом строго, но справедливо наказать за "хульные проповеди": под одобрительные крики будущего апостола иерусалимская чернь выволокла его за Дамасские ворота, где и забила до смерти. Именно Павлу святой Стефан по сути обязан своей церковной карьерой первомученика, архидиакона и апостола от семидесяти. Став христианином и переродившись из Савла в Павла, он постоянно испытывал острую потребность карать бывших единоверцев за грехи собственной молодости. Такое случается нередко: страстные люди на разных этапах жизни всегда находят поводы для демонстрации новой истовой веры.

Джордж Сорос – человек несомненно страстный. На нынешнем этапе жизни он остро ощущает идейный кризис, который переживает мир и в частности Европейский союз, что вызывает в Соросе потребность действовать, а не сидеть сложа руки. В последние дни мая он выплеснул свою клокочущую страсть, выступив на ежегодной ассамблее Европейского совета по международным отношениям. Его блестящая речь, выдержанная в лучших ораторских традициях, получила название "Как спасти Европу" – на меньшее Сорос не согласен. Прежде, чем разбирать новаторские идеи, напомню контекст происходящего.

После Брекзита в Европе воцарилось убеждение, что глубокая реформа Евросоюза неизбежна, что начинать надо прямо сейчас. Это острое чувство со временем притупилось, когда выяснилось, что выход из Союза осуществить непросто, а Брекзит продвигается через пень-колоду. К тому же предложений по радикальному переформатированию Союза было немного, практически их не было вовсе. В результате среди ведущих политиков Европы победило мнение, что если вообще двигаться, то в прежнем направлении, только гораздо быстрее. Вспомнили полузабытый образ: Европейский союз – это что-то вроде велосипеда, он едет, только если нажимать на педали. Метафора выглядела настолько убедительной, что никто не возразил: а почему, собственно, не автомобиль? Тот при снижении скорости, в отличие от велосипеда, на бок не валится, авто можно при необходимости остановить и даже дать задний ход, чтобы выбраться из тупика. Тот случай, когда красивая метафора заменяет разум. Поэтому все политики, которые на континенте относятся к категории "тяжеловесов", заговорили о необходимости еще большей централизации во всех сферах – экономики, налогообложения, рынка труда, обороны, внешней политики и пр. Без этого замечательный проект ЕС якобы не заработает.

К вящему неудовольствию "тяжеловесов" удачливый биржевик Сорос нынешнее состояние ЕС назвал "экзистенциальным кризисом" и свел его причины к трем фундаментальным моментам. Первым оказалась невероятная близорукость европейцев в вопросе массового приема ближневосточных беженцев. Вторым огрехом – неспособность предложить работающие варианты, которые предотвратили бы "территориальный распад" Европы (понимай, Брекзит и все будущие "экзиты" из Союза). Третья ошибка – "дурная привычка" (так в оригинале) европейцев в годы кризиса затягивать пояс, то есть вводить строгий режим экономии. Такая политика может только приблизить грядущий экономический срыв. Джордж Сорос считает, что погасить высокую задолженность можно, набрав новых долгов.

Открытие границы для несчитанных масс ближневосточных бедолаг Сорос считает непростительным головотяпством. Европа не должна превращаться в "осажденную крепость", но впускать на свою территорию должна только легальных мигрантов, чье прошлое хорошо задокументировано. Самоубийственна, по мнению Сороса, идея перераспределения беженцев по разнарядке, именуемой квотами. Такая мера-де является противоправной и негуманной, ибо никто не может заставить тех, за кем признается право на убежище, селиться там, где жить они не хотят и не собираются. Политика принуждения чревата полным расколом Союза, поскольку пытается сломить волю государств-членов, навязав им проблемы, которых те не хотят. Ангела Меркель, замечу кстати, уже признала правоту Сороса в этом вопросе, пообещав забыть о квотах.

Если вам кажется, что один из самых страстных поклонников ЕС начинает звучать как заядлый евроскептик, то знайте, что это вам не кажется. Просто он пережил обращение в другую веру. Вместо провального подхода Меркель и компании Сорос предлагает решение, достойное опытного игрока на бирже, привыкшего работать с чужими деньгами: пора начинать процесс гигантских финансовых вливаний в хозяйство стран Африки, откуда на Европу движется другая безразмерная армия искателей счастья. Деньги на инвестиции можно, якобы, занять у банков под приемлемый процент, все равно наличность лежит в сейфах без особой пользы. Для начала под идею надо выделить миллиардов тридцать евро, а там видно будет. Это позволит удовлетворить насущные нужды бедствующих африканцев, а заодно и улучшить ситуацию в таких странах, как отягощенные долгами Италия и Греция. Из неисправимых должников они станут уважаемыми заимодавцами.

Дерзкие грезы могут, конечно, оказаться наивными. Не исключено, что такие идеи подвергнутся нелицеприятной критике экспертов. В предложениях Сороса, однако, заключен один из возможных ответов на якобы пуленепробиваемый аргумент сторонников политики канцлера Меркель образца 2015 года: "А что же нам оставалось делать? Топить несчастных беженцев в море, как котят? Это, что ли, вы предлагаете?" Зачем же так? Варианты были и есть. В том числе тот, который предлагает Джордж Сорос, да и сегодняшняя линия правительства Германии ничуть не напоминает ту, которую ФРГ проводила летом 2015-го. "Повторения не допустим ни при каких обстоятельствах!" – заверяет канцлер Меркель. Значит, можно было не допустить и тогда, когда еще не было слишком поздно.

Но главная катастрофа, по мнению финансиста, деятельность которого демонизируется во многих странах мира, включая его родную Венгрию, – это территориальный распад ЕС по образцу Брекзита. У Сороса достаточно карманных денег для того, чтобы попытаться этому тренду противостоять. В своем выступлении Сорос обещал потратить миллиарды долларов на проведение повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС, и он уверен в достижении желаемого результата. Сорос – не тот человек, который надеется "на авось". В речи "Как спасти Европу" он признает, что давно и сознательно финансирует общественные организации, партии и движения, не принимающие результаты предыдущего референдума.

Все это оставалось бы тренировкой ораторского мастерства, если бы Сорос не указал на серьезные недостатки в самой конструкции Европейского союза. Жестко централизованную наднациональную организацию пора трансформировать в вольное объединение стран, которые вправе самостоятельно определять направление и скорость своего развития. Иными словами, вертикальная иерархия ЕС должна уступить место системе горизонтальных связей. Идею "Европы разных скоростей", которая сейчас вяло муссируется в Брюсселе, Сорос считает мертворожденной, предлагая взамен проект "многополосной Европы", где каждое государство будет иметь право выбирать полосу и скорость движения по собственному усмотрению. Новый конструкт, разумеется, потребует полного "ребрендинга", то есть разработки альтернативной концепции финального продукта, включая и новое название.

Джордж Сорос замахнулся даже на священную корову Союза, на единую валюту. Начать, по его соображениям, надо с признания того факта, что в своем нынешнем виде евро нежизнеспособно и приносит больше убытка, чем пользы. Если верить финансисту, нужно отказаться от стремления к полной интеграции Европы, это ложное целеполагание и совершенно недостижимый идеал. Полезней было бы сконцентрироваться на решаемой задаче: замене архаического проекта работающей концепцией "концерта народов", в котором хватит места для всех.

Сорос часто заблуждается, но всегда из лучших побуждений. Вспоминаю его смелую провидческую речь на недавнем экономическом форуме в Давосе. Сорос горячо убеждал Запад в интересах мира во всем мире признать за Северной Кореей статус ядерной державы. Призывал людей доброй воли защитить эту маленькую, но гордую страну от посягательств Дональда Трампа, который пытается выкручивать ей руки, – и, поставив заслон США, предотвратить тем самым большую войну, которая в противном случае непременно будет развязана. Многое из того, что Сорос проповедует сейчас в своей концепции "Как спасти Европу", мы уже где-то слышали. Или даже сами не раз об этом говорили. Боюсь, что на новом жизненном этапе происходит перерождение Джорджа Сороса в истового консерватора. Слишком истового для того, чтобы добрые старые консерваторы этому могли возрадоваться.

Ефим Фиштейн – международный обозреватель Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции