СМИ: Ким Чен Ын опасается покушения на встрече с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын опасается за свою жизнь в связи с предстоящей встречей с американским президентом Дональдом Трампом. О том, что руководитель Северной Кореи "крайне обеспокоен безопасностью на саммите и боится покушения", рассказали собеседники информагентства Bloomberg.

Как отмечает Business Insider, Ким испытывает страх убийства даже в своей собственной стране. Еще большие опасения у северокорейского лидера, который ранее угрожал США ядерной войной, вызывает путешествие на нейтральную территорию Сингапура – в регион с существенным присутствием американской авиации и большим количеством зенитно-ракетных систем, указывает издание.

Дополнительным поводом к беспокойству для Кима стало недавнее заявление советника по национальной безопасности Трампа Джона Болтона, сравнившего Северную Корею с Ливией, бывший лидер которой – Муаммар Каддафи – был убит в результате военной операции стран Запада.

В условиях отсутствия преемника внезапная смерть нынешнего главы Северной Кореи приведет к тому, что страна "погрузится в хаос", пишет издание.

Ожидается, что главной темой саммита станет ядерная программа Северной Кореи. В конце мая президент США Дональд Трамп объявил об отказе от первой в истории встречи между лидерами США и КНДР, сославшись на "открытую враждебность" северокорейской стороны. Вскоре после этого американский президент получил от Кима личное письмо, которое убедило главу Белого дома изменить свою точку зрения, и подготовка к саммиту, который состоится в Сингапуре 12 июня, возобновилась. Как сообщает WSJ, бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что Ким Чен Ын "упал на колени и стал умолять" американского президента провести встречу в запланированный ранее срок.