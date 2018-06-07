Путин: в Москве пока не думали об обмене Сенцова на Вышинского

Российские власти пока не думали об обмене украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного недавно в Киеве главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в ходе "Прямой линии" заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, Вышинского арестовали за его журналистскую деятельность, а Сенцова посадили за подготовку теракта. "Это совершенно разные, несопоставимые вещи", – подчеркнул Путин. При этом глава государства выразил надежду на то, что "на Украине возобладает здравый смысл".

14 мая Олег Сенцов, которого российские власти обвинили в терроризме и приговорили к 20 годам, объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить на свободу осужденных в России украинских политзаключенных. Киев предложил Москве обменять 23 арестованных российских граждан на граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах, в том числе Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка и других.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина" и вечером в этот день Служба безопасности Украины предъявила ему подозрение в государственной измене. В частности, ему инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку "террористических организаций ЛНР и ДНР".

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