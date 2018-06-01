Вышинский отказался от гражданства Украины и просит Путина о помощи

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, в ходе рассмотрения в суде Херсона апелляции на его арест заявил, что отказывается от украинского гражданства. Кроме украинского, журналист имеет и российское гражданство, которое он получил в 2015 году. Вышинский обратился через СМИ к президентам Украины и России, сообщает корреспондент Радио Свобода.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер с целью моего освобождения", – заявил журналист в суде.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина" и вечером в этот день Служба безопасности Украины предъявила ему подозрение в государственной измене. В частности, ему инкриминируют содействие РФ в аннексии Крыма и поддержку "террористических организаций ЛНР и ДНР".

17 мая Херсонский городской суд принял решение об аресте

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