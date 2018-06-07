Журналиста Виктора Корба внесли в список экстремистов

Омского журналиста Виктора Корба, которого подозревают в призывах к терроризму из-за публикации последнего слова публициста Бориса Стомахина, внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Сегодня Корб сообщил, что ему из-за этого заблокировали "Яндекс.Кошелек".

В поддержку Корба уже выступили "Репортеры без границ" и Профсоюз журналистов. Представители организаций подчеркивают, что журналист лишь обнародовал материалы публичного судебного процесса и что его действия не содержат никаких признаков одобрения терроризма.

Российские общественные деятели назвали преследование омского журналиста "новым этапом диктатуры" в стране.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет за призывы к терроризму. Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". После этого в его квартире прошел десятичасовой обыск. В результате изъяли всю технику, включая сотовые телефоны, не только у самого Корба, но и у его родственников. Журналист находится под подпиской о невыезде.