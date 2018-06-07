Швеция дала разрешение на строительство "Северного потока - 2"

Шведские власти официально одобрили строительство газопровода "Северный поток - 2", по которому планируется поставлять в центральную Европу российское топливо. Об этом 7 июня заявил министр промышленности и инноваций Микаэль Дамберг на пресс-конференции в четверг, передает шведское издание SVT.

Швеция стала третьей страной, которая вслед за Финляндией и Германией выдала разрешение на строительство трубопровода. Пока такое разрешение еще не выдала Дания.

Статья 79 Конвенции ООН по морскому праву запрещает Швеции препятствовать прокладке трубопровода при условии отсутствия загрязнения от него. В сентябре 2016 года глава МИД Швеции Маргот Валльстрем заявила, что "у Швеции нет юридических оснований, чтобы остановить проект", однако страна будет максимально требовательна к экологическим условиям строительства. Дамберг в четверг подтвердил эту позицию, добавив, что у правительства Швеции "отрицательное отношение к проекту в целом", поскольку, по его мнению, ЕС "должен уменьшить зависимость от российского газа" как инструмента "политического давления".



Трубопровод, который должен пройти по дну Балтики и прокачивать природный газ из России в Германию в обход Украины и Польши, вызывает опасения у ряда стран Центральной и Восточной Европы, а также Соединенных Штатов. Критики проекта в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, США и некоторых других странах утверждают, что его реализация позволит Москве использовать газопровод как инструмент политического влияния в Европе.

В то же время в Германии и Австрии считают "Северный поток - 2" исключительно экономическим проектом. Австрийский президент 5 июня на встрече с Владимиром Путиным поддержал прокладку трубопровода, заявив, что российский газ дешевле американского. Канцлер Германии Ангела Меркель в апреле обещала не допустить строительства газопровода в случае, если не будут обеспечены интересы Украины как страны-транзитера российского газа.

В апреле президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Handelsblatt назвал «Северный поток-2» «взяткой» за лояльность России. 1 июня журнал Foreign Policy со ссылкой на три источника сообщал, что администрация Трампа разрабатывает санкции против немецких и других европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2".