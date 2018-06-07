Тусклое селекторное совещание Путина со своими

Леонид Гозман, Андрей Окара, Яков Якубович в обсуждении очередной прямой линии Путина с народом, который теперь наполовину чиновники.
Ведущая Елена Рыковцева
Опрос на улицах Москвы
Самая скучная Прямая линия за 18-летнюю историю ВВП
Леонид Гозман, Андрей Окара, Яков Якубович в обсуждении очередной прямой линии Путина с народом, который теперь наполовину чиновники.
Ведущая Елена Рыковцева
Опрос на улицах Москвы
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