Официальная делегация Австралии не поедет в Россию на ЧМ-2018

Официальная делегация Австралии не поедет в Россию на Чемпионат мира по футболу. Об этом заявила Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. При этом австралийская национальная сборная примет участие в турнире.

В марте власти Великобритании объявили о дипломатическом бойкоте Чемпионата мира-2018 и отказались отправлять на мероприятие свою делегацию. От визитов в Россию в это время также воздержатся члены королевской семьи. Бойкот всем спортивным соревнованиям на российской территории объявили и в правительстве Украины.

Австралия считает Россию виновной в катастрофе рейса MH17 малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году. В австралийском МИД заявили, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер.

В конце мая Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп отметила, что выводы международного следствия негативно повлияют на дипломатические отношения России и Австралии. По ее словам, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды рассматривают санкции против России из-за ее причастности к трагедии. Граждане этих стран находились на борту разбившегося лайнера.